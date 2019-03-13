شكرا لقرائتكم خبر عن صور "المصريين أهم" مينا مسعود يتصدر أفيش فيلم Aladdin وويل سميث فى الخلفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر النجم المصري مينا مسعود الأفيش الرسمي لفيلم Aladdin والمقرر طرحه في 24 مايو المقبل في دور العرض السينمائي، ويعتبر تصدر مينا مسعود إضافة جديدة لرصيد المصريين ممن رفعوا اسم مصر في المحافل السينمائية العالمية خاصة بعد ما مثله رامي مالك من إضافة لأولاد مصر في الخارج.

الفيلم هو إعادة إنتاج للفيلم الكارتون الشهير Aladdin في نسخة سينمائية حية، والذي طُرح تجاريًا عام 1992.

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فيلم Aladdin يشارك فى بطولته الممثل المصرى مينا مسعود، الذى يجسد الأداء الصوتى لشخصية "Aladdin"، والنجمة نعومى سكوت بدور "Jasmine" حبيبة علاء الدين، والنجم العالمى ويل سميث الذى يؤدى دور شخصية Genie.