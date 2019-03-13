شكرا لقرائتكم خبر عن رامى صبرى عن أحدث ألبوماته: قريبا فى صيف 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الفنان رامى صبرى عبر صفحته الرسمية "فيس بوك" طرح أحدث ألبوماته فى صيف 2019، إذ يتواجد يوميا داخل أحد الاستوديوهات، من أجل اختيار الأغنيات وتسجيلها.



رامى صبرى

ويتعاون رامى فى ألبومه الجديد مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين منهم الشعراء أحمد على موسى، تامر حسين، أمير طعيمة، عزيز الشافعى، هالة على ومن الموزعين جلال الحمداوى الذى تعاون مع رامى مسبقا فى أغنيتى "الراجل وأهد الدنيا" كما يتعاون مع طارق توكل، تميم ومن الملحنين يتعاون رامى مع مدين، شادى حسن، كما يقوم رامى معادته بتلحين بعض أغنيات ألبومه القادم.

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كان رامى صبرى قد طرح مؤخرا أغنية "مبروك علينا" التى حققت نجاحا كبيرا، من كلمات الشاعر الغنائى تامر حسين، وتوزيع موسيقى ومكساج وماستر المغربى جلال الحمداوى، وقام رامى صبرى بتلحينها، وتم تصويرها فى بيروت تحت قيادة المخرج فادى حداد.