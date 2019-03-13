شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. رامى مالك يعود لتصوير الجديد من مسلسل Mr Robot والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد النجاح الكبير وسلسلة الجوائز التى حصل عليها النجم العالمى المصرى الأصل رامى مالك، حصوله على "أوسكار" أفضل ممثل، عاد مرة أخرى لتصوير الجزء الأخير من المسلسل الشهير Mr Robot.

ورصدت عدسات المصورين رامى مالك، وكريستيان سلاتر مع ايمي روسوم والمخرج سام اسماعيل فى كواليس تصوير الموسم الأخير من مسلسل Mr Robot.



أثناء ذهابه للتصوير



رامى مالك

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من الكواليس

"مالك" كان قد حصل على جائزة الأوسكار عن أفضل ممثل لدوره في فيلم "Bohemian Rhapsody"، ويعتبر هذا المسلسل هو السبب الرئيسى والأشهر فى شهرة رامى قبل حصوله على الأوسكار عن دوره بفيلم فيلم "Bohemian Rhapsody" ..

رامي كان قد حصل على جائزة أفضل ممثل بدور درامى من جوائز الايمي التليفزيونية عن دوره فى هذا المسلسل عام 2016 .