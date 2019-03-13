شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح عبد الله يغنى لمحمد صلاح قبل موقعة "بايرن ميونخ" .. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد النجم المصرى محمد صلاح المحترف فى صفوف فريق "ليفربول" الانجليزى لخوض مباراة هامة ضد فريق "بايرن ميونخ" الألمانى فى دورى أبطال أوروبا. عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعى، يقومون حاليا بمؤازرة محمد صلاح قبل هذه المباراة، ومن بينهم النجم الكبير صلاح عبد الله، والذى نشر فيديو وهو يغنى لمحمد صلاح، متمنيا له الفوز، وأيضا أن يحرز اليوم هدفين، يصعد بهما مع فريقه إلى دور الـ 8 من البطولة الأهم عالميا . Advertisements وفى نهاية المقطع قال صلاح عبد الله مناشدا الجمهور المصرى دعم محمد صلاح "ادعوا لصلاح"

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