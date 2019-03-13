بعد 7 أسابيع.. "نادي الرجال السري" يقترب من 50 مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

حقق الفيلم الكوميدي "نادي الرجال السري"، ليلة أمس إيرادات وصلت 182 ألفًا و784 جنيهًا، لتصل إجمالي إيرادات أسبوعه السابع في السينما لـ2 مليون و455 ألف جنيه، وذلك وفقا للموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وبهذا تكون الإيرادات الإجمالية لفيلم نادي الرجال السري 48 مليونًا و417 ألف جنيه.

تدور الأحداث في إطار كوميدي حول مكان ما يقرر بعض الرجال التجمع فيه، ويطلقون عليه "نادي الرجال السري"، حيث يساعد طبيب الأسنان أدهم "كريم عبدالعزيز" مجموعة من أصدقائه الرجال في الانضمام إلى النادي، وذلك عقب تصاعد علاقته مع زوجته "غادة عادل" بعد زواج استمر أكثر من عشر سنوات، وتصاب بفجوة كبيرة، فتلجأ إلى مراقبته طوال الوقت في مفارقات كوميدية.

الفيلم بطولة كريم عبدالعزيز، ماجد الكدواني، غادة عادل، بيومي فؤاد، نسرين طافش، ومن تأليف أيمن وتار، وإخراج خالد الحلفاوي.