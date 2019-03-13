في ذكرى وفاته.. سوزان نجم الدين توجه رسالة مؤثرة لوالدها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة السورية سوزان نجم الدين مجموعة من الصور، عبر حسابها الرسمي بموقع " إنستجرام"، تحيي بها ذكرى وفاة والدها التاسعة الشاعر نجم الدين الصالح، الذي رحل عن عالمنا 12 مارس 2010.

علقت "سوزان" على الصور قائلة: " لست لأنك أبي فقط أحبك، لست لأنك أبي فقط احترمك وأقدرك، لست لأنك أبي فقط أفتقدك وأشتاق إلى وجودك، بل لأنك كنت رجل الزمان والمكان، ورجل المواقف والأفعال".

وتابعت سوزان " تعلمت’فعلمت. انتميت، فبنيت، أحببت، فنصرت، كنت شاعر الحرف والكلمة، محاميا للفقراء، ناطقا باسم الحق. ومناصرا للمظلومين، كنت شاعرا، مثقفا، متحدثا، متحديا للظلم والظالمين".

وأضافت "كنت أبا وأخا وصديقا. ومثالا يحتذى به لرب أسرة زرع فيها حب الوطن وحب الخير لكل الناس، فنم قرير العين ياأبتي، فنحن على العهد، كما ربيتنا، وكما تحب أن نكون بعون الله مني ومن أمي الحبيبة وأخوتي وكل من زرعت في قلوبهم الحب نترحم عليك وندعو بأن يرفق الله بك في جواره.. لن ننساك".

يذكر أن سوزان نجم الدين تشارك في ‎مسلسل "ابن أصول" بطولة حمادة هلال واَيتن عامر وعماد رشاد وإيناس كامل ومحمد نجاتي وفراس سعيد، ومن تأليف أحمد محمود أبو زيد وإنتاج سينرجي تامر مرسي وإخراج محمد بكير.