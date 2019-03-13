بسبب كفر ناحوم.. شيرين عبدالوهاب توجه رسالة للمخرجة نادين لبكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

وجهت الفنانة شيرين عبدالوهاب عبر حسابها الشخصى بموقع "تويتر" تهنئة للفنانة نادين لبكى على فيلمها "كفر ناحوم".

وكتبت شيرين: "اتفرجت على فيلم كفر ناحوم وعجبنى جدًا وفخورة جدًا بنادين لبكي ومبسوطة إنها صدقت فكرتها واشتغلت عليها ومولتها لحد ما خرجت بتجربة سينمائية مختلفة تليق فعلًا بالترشيح للأوسكار".

يذكر أن فيلم "كفرناحوم" عُرض لأول مرة ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الأخيرة، وفاز بجائزة "لجنة التحكيم" في سابقة هي الأولى من نوعها بالسينما اللبنانية، كما لاقى الفيلم استحسانًا كبيرًا من قبل النقاد والسينمائيين، وترشح الفيلم لتمثيل لبنان في مسابقة الأوسكار هذا العام في فئة أفضل أجنبي.