في ذكرى ميلاده.. طبيب موسيقار الأجيال: "لو عطس كان يكلمني 3 مرات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

تحل اليوم ذكرى ميلاد الموسيقار محمد عبد الوهاب، إذ ولد في 13 مارس 1902، بحي باب الشعرية وتوفى في 4 مايو 1991، وكان معروفا عنه أنه موسوس وشديد الخوف من المرض.

قال الدكتور عوض إبراهيم، الطبيب الشخصي للموسيقار محمد عبد الوهاب، إنه مريض مطيع جدا، وموسوس جدا، مضيفا: "لو عطس يكلمني 3 مرات".

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وأضاف إبراهيم، خلال برنامج "النادي الدولي"، الذي كان يقدمه الفنان سمير صبري، أن عبد الوهاب كان يلزم السرير أكثر من اللازم، ويثق في الطب بشكل كبير جدا.

وتابع: "عبد الوهاب كان يمشي لكن بطريقة مختلفة، كان يمتلك طرقة ويعد خطواته لحد 2000 خطوة، وهو أمر مفيد جدا".