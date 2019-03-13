خاص بالصور-ماجد الكدواني يكرم في مهرجان "زكي طليمات" ويؤكد: الفن رسالة مقدسةخاص الفن – جيني إسبر:...

ميرنا وليد - بيروت - كرمت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، والدكتور أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون، الممثل ماجد الكدواني في حفل افتتاح مهرجان المسرح العربي "زكي طليمات" كأحد خريجي المعهد العالي للفنون المسرحية الذين أصبحوا من نجوم مصر الكبار.

وعقب تكريمه أكد الكدواني على سعادته بالتكريم من المعهد وعلى خشبة المسرح الذي شهد ذكريات جميلة له، وسعيد كذلك برؤية أساتذته منهم الدكتور سناء شافع و الدكتور جلال الشرقاوي، مضيفًا أن الفن رسالة مقدسة، يحملها الفنان لإسعاد الجمهور، وقيمة ما يقدمه ثم نصح الطلاب في كلمات مؤثرة ومهمة جدًا.

وشهد الحفل تكريم عددًا من أساتذة المعهد منهم المخرج جلال الشرقاوي، سناء شافع، حسن عطية، بالإضافة لعدد من خريجي المعهد دفعة 2002، والمهرجان برئاسة الدكتور أشرف زكي ويحمل شعار "صدق حلمك.. تتصدق".

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