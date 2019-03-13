خاص الفن – جيني إسبر: كلام الناس لا يقدم ولا يؤخر

ميرنا وليد - بيروت - أكدت الممثلة السورية جيني إسبر لموقع "الفن" أنها لا تهتم كثيراً لكلام الناس، وخاصة الثرثرات والنميمة المنتشرة بكثرة هذه الأيام، لأن هذا الكلام لا يقدم ولا يؤخر.
وقالت إن كل الآراء حول عملها محترمة وتؤخذ بعين الاعتبار، خاصة عندما تكون صريحة وفي الوجه، أما الكلام "من تحت لتحت" وبعيداً عن الشق الفني فهو مرفوض، لأن حياة الإنسان خاصة به وحده.
درامياً، صورت إسبر مشاهدها في بطولة مسلسل "سلاسل ذهب" مع المخرج تامر إسحق، وسبق لها أن شاركت في لوحتين من لوحات "كونتاك" مع المخرج حسام الرنتيسي، وخماسية "حب للإيجار" في مسلسل "عن الهوى والجوى" مع المخرج فادي سليم، إضافة إلى عدد من لوحات "ببساطة" مع سيف الدين سبيعي.
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