ميرنا وليد - بيروت - كانت المحبة تسود في موقع تصوير مسلسل "حركات البنات" بين معظم الممثلات، خاصة أن بطولة العمل نسائية بحتة وهو من تأليف سعيد حناوي وإخراج محمد معروف.
والملاحظ أن الممثلتان ليليا الأطرش ودانا جبر كانتا تشكلان حالة خاصة بعلاقة صداقة قوية نشأت أثناء التصوير.
ليليا وفي حديثها لموقع "الفن" قالت: "أشعر بانسجام كبير بيني وبين دانا، وهي شخص إيجابي ومسلي وأستمتع بالعمل معها، وأشعر بالنقص عند غيابها.
أما دانا فردت عبر موقعنا قائلة: "شهادتي مجروحة في ليليا، فهي فتاة طيبة ومرحة وإيجابية وهونت عليّ ضغط العمل والبرد، وأن تصادف شخص بهذه المواصفات، نعمة من الله".
وتؤدي ليليا الأطرش في هذا العمل شخصية "سارة"، الرأس المدبر لكل القصص التي تجري بين أفراد العائلة، هي التي تخطط وهي التي تعطي أوامرها للبنات كي ينفذونها، أما دانا جبر فتظهر بشخصية "ورد" وهي فتاة مشاغبة ومجنونة، وهي أصغر أخواتها، تطبق عليهن وعلى خالتها والضيوف الذين يزورونهن المقالب.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص الفن- ليليا الأطرش: دانا إيجابية ومسلية.. دانا جبر: ليليا طيبة ومرحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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