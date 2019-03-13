شاهد إبنة نجمة ستار اكاديمي بعد أشهر على ولادتها

ميرنا وليد - بيروت - بعد أشهر على ولادتها نشرت نجمة برنامج ستار أكاديمي ريتا سليمان صورة لمولودتها ميا ومعلقة انها أميرة كما ظهر على التيشرت التي البستها اياها.

وكانت قد وضعت ريتا سليمان مولودتها الاولى منذ ايام قليلة واختارت لها اسم ميا.

وبحديث خاص مع الفن اكدت ريتا انها تعيش اسعد لحظات حياتها حاليا بولادة هذا الملاك واشارت الى ان من يراها يشبهها جدا بها.

وعن مشاريعها الفنية قالت انها ستعود بعد فترة الولادة :"اتابع الغناء بشكل عادي، ولدي في نهاية كل اسبوع حفلات مستمرة، وأنا مُدرِّسة كل ثلاثاء وأربعاء".

Advertisements

وتابعت :"ايضا حضرت اغنية كوفر ستصدر على ابواب فصل الربيع، وكوفر أخرى قريباً، كما صورت اعلانات لإحدى الشركات الخاصة بالمفروشات".