خاص بالصور- ساندرين الراسي في كواليس أغنيتها الجديدة

ميرنا وليد - بيروت - صرّحت الفنانة ساندرين الراسي لموقع "الفن" أنها انتهت من تصوير فيديو كليب أغنيتها الجديدة "امشي عالورد" التي جمعتها عل طريقة الديو بشقيقها الفنان جورج الراسي، وذلك تحت إدارة المخرجة هيفا الفقيه.

وقالت الراسي أن موقع التصوير كان في منطقة عنجر-لبنان، أما الأغنية فهي من كلمات طوني أبي كرم، وألحان وتوزيع نيكولا شبلي.

وأشارت ساندرين الراسي إلى أنه وبعد نجاح أغنية "صورة ببالي" تلقت العديد من الأسماء الكبيرة للمشاركة معها بديو غنائي إلاّ أنها اختارت شقيقها الفنان جورج الراسي لهذا الديو.