معلمة تضرب طالبة وتوقفها حتى فقدت وعيها.. وإدارة المدرسة بالطائف تهددها إذا أخبرت أحداً

معلمة

تقدم ولي أمر طالبة تدرس في مدرسة ابتدائية بمحافظة الطائف لإدارة التعليم، بشكوى بشأن تعرض ابنته للضرب والعقاب والتهديد، من قبل إحدى المعلمات، ما نتج منه حدوث حالة إغماء لابنته خلال اليوم الدراسي.

وأوضح ولي أمر الطالبة “ريفال”، أن معلمتها صفعتها على وجهها وهي تحمل قلماً في يدها، ما أحدث إصابة داخل عينها وتورماً حولها، ثم قامت بضربها في أنحاء متفرقة من جسدها، ثم أجبرتها على حمل كرسي فوق رأسها والوقوف على رجل واحدة؛ حتى سقطت مغشياً عليها، وفقاً لـ”سبق”.

وأضاف أن المعلمة سحبت ابنته خارج الفصل، ولم تتصل على الهلال الأحمر، بل توجهت بها بعد إفاقتها من الإغماء إلى مكتب مساعدة قائدة المدرسة، التي هددت ابنته بالفصل من المدرسة، إذا أخبرت بما حصل لها.

وأشار إلى أنه اصطحب ابنته إلى طوارئ مستشفى الملك عبدالعزيز بعدما اصطحبها من المدرسة ظهراً، وطلب منهم تقريراً مفصلاً عن حالتها والإصابات التي تعرضت لها، فأُجريت الفحوصات والأشعة اللازمة لها، التي أثبتت تعرضها للضرب.