شاهد: هيفاء حسين وزوجها في زيارة للمسجد الأقصى وقبة الصخرة

هيفاء حسين

كرم الرئيس الفلسطيني محمود عباس الفنانة البحرينية هيفاء حسين ومنحها وسام الثافة والفنون “مستوى الإبداع” من خلال مقره الرئاسي في مدينة رام الله بفلسطين.



واحتفلت هيفاء مع من خلال صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “انستغرام” بنشرها “فيديو” تكريمها تقول: “نعم هذا هو الانجاز الحقيقي .. الحمدلله تم تكريمي ومنحي وسام الثقافة والفنون مستوى الابداع وهو وسام رئاسي من فخامة رئيس دولة فلسطين محمود عباس على تقديمي دور ريتاج في المسلسل الوطني السياسي #خيانة_وطن لما كان له من تأثير كبير وايجابي على فكر المجتمع”.

وتابعت هيفاء تقول: “وعلى حد علمي اني أول فنانة بحرينية تحصل على وسام رئاسي من رئيس دولة واهديه بشكل خاص لكل فنانين البحرين”.

وفي نفس السياق أعربت هيفاء عن شكرها للرئيس الفلسطيني تقول: ” شكرا سيادتك على هذا الاهتمام والحرص على استضافتنا لمنحنا هذا التكريم العظيم منكم، ودعمكم الكبير للفن والفنانين، وعقبال ما احصل نفس هالوسام من ملك البحرين بوسلمان قولوا آمين”.

ونشرت هيفاء أيضاً مقطع فيديو من زيارتها للقدس برفقة زوجها حيث زارت مسجد قبة الصخرة وقالت إنها لحظة تاريخية لن تتكرر وتتمنى تكرارها.