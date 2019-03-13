شاهدوا.. الأكاديمية الإماراتية موزة غباش تصف كتاب صحيح البخاري بـ”المتخلف”!

كتب امير فتحي في الأربعاء 13 مارس 2019 09:49 مساءً -
وصفت الأكاديمية الإماراتية موزة غباش رئيسة مركز “رواق عوشة بنت حسين الثقافي”، كتاب “صحيح البخاري” بالكتاب المتخلف. وقالت غباش – في كلمة لها خلال تكريمها في المؤتمر الثاني للمرأة الإماراتية-: إن البعد الاجتماعي العربي لا يزال متخلفا، لإيمانه بما يسمى “كتاب البخاري”. وأضافت الأكاديمية الإماراتية أن “كتاب البخاري” يقيّد حرية الإنسان منذ 1400 سنة.
وفي سياق متصل، صرحت الأكاديمية موزة غباش لبرنامج “بي بي سي ترندينغ”: “نحن نحترم ديننا الإسلامي القرآن والسنة وكل تشريعاتنا مستخلصة من تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف، لكن ما يكتبه الأفراد أو الباحثون نستطيع أن نناقشه ونبدي رأينا فيه إذا لم يحقق حاجة الأفراد في توازن مجتمعاتها، فكثير من الأحوال الشخصية أراها لا تتوافق مع متطلبات الحياة الاجتماعية المتطورة”.
وأضافت غباش: “أنا لست متخصصة في الأديان، أنا متخصصة في علوم الاجتماع والعلوم الإنسانية، وأرى أن المجتمعات التي اتخذت من القوانين المدنية تشريعاتها استطاعت أن تعطي حقوق للأفراد جميعاً والأسرة بأكملها”. وتابعت قائلة: “البخاري له رأي في مسألة الطلاق والزواج وحقوق المرأة والرجل، فظهرت جميع هذه الحقوق لصالح المرأة على حساب الرجل”. واختتمت غباش حديثها قائلاً: “كنت أقصد بوصف المتخلف بأنه المتخلف زمانياً لأنه كُتب منذ 1000 عام، فكيف نتوجه في تشريعاتنا إلى كتب كتبها باحثون ناسبت زمنهم”.
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