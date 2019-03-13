شيري عادل تعود للسينما

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعود الفنانة المصرية شيري عادل للسينما بعد غيابٍ طويل من خلال فيلم “طلعت حرب 2” المقرر انطلاق تصويره قريباً.

وتشارك في البطولة النسائية مع منة فضالي وياسمين الخطيب في أولى تجاربها السينمائية، حيث تدور الأحداث من خلال 4 حكايات منفصلة متصلة وسيتم تصويره بالكامل داخل مصر.

Advertisements

والعمل من تأليف هنزاده فكري وإخراج مجدي أحمد علي، فيما سيباشر فريق العمل الجلسات التحضيرية خلال أيام قليلة لتحديد موعد التصوير النهائي، بينما لم يتحدد الموعد المبدئي لطرحه بالصالات السينمائية، لأن صنّاعه يأملون بعرضه بمهرجانات سينمائية أولاً.

وعلى جانب أخر، كان الداعية المصري معز مسعود، قد كشف لأول مرة عن إعجابه بالأداء التمثيلي لزوجته الفنانة شيري عادل، خاصة في مسلسل “السهام المارقة”، الذي قام بإنتاجه.

معز مسعود وصف شيري عادل بالمبدعة، معبرا عن اعتزازه الشديد بمسلسل “السهام المارقة”، حيث كتب، على حسابه الخاص على موقع “تويتر”: “من مسببات سعادتي واعتزازي بمسلسل “السهام المارقة” هذه المباراة التمثيلية التي قدمتها المبدعة شيري عادل والمبدع وليد فواز وجميع اللحظات المبهرة والمؤثرة التي قدمها الأصدقاء أبطال العمل جميعاً”.