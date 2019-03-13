تكريم ماجد الكدواني في حفل افتتاح مهرجان المسرح العربي.. وأحمد حلمي يتغيب.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أقيم حفل افتتاح مهرجان المسرح العربي برئاسة الدكتور أشرف زكي، بمقر أكاديمية الفنون بالهرم، وحمل الحفل في دورته الـ ٣٦ اسم “زكي طليمات” ، وحمل شعار “صدق حلمك .. تتصدق” .

وحضر حفل الافتتاح كل من الفنان ماجد الكدواني، والفنان أحمد صفوت، والفنان حسام فارس، والفنانة مروة عبد المنعم، وعدد من الفنانين ممن تخرجوا من ١٧عاما.

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وتم خلال الحفل تكريم بعض عمداء المعهد السابقين من بينهم المخرج الدكتور جلال الشرقاوي، والدكتور فوزي فهمي، والدكتور سمير أحمد، والدكتور جلال حافظ، والكاتب المسرحي الدكتور أحمد سخسوخ، و الدكتور حسن عطية، والدكتور عبد الناصر الجميل، والدكتور عبد المنعم مبارك.

كما تم تكريم عدد من خريجي دفعة عام ٢٠٠٢ منهم الفنانة مروة عبد المنعم، والمخرج خالد حسونة، ومجموعة من خريجي الأكاديمية منهم الفنان ماجد الكدوانى، والفنان أحمد حلمي الذي تغيب عن الحضور .

وخلال الحفل أكدت وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم أن المهرجان يعد أحد مسارات الحراك الفني فى مجال المسرح، والتي تتيح لطلاب المعهد العالي للفنون المسرحية الفرصة للتعبير عن أنفسهم، والإعلان عن توجهاتهم، وإلقاء الضوء على آمالهم وأحلامهم وطموحاتهم إلى جانب اكتساب المهارات العملية اللازمة والمكملة للدراسة الأكاديمية.