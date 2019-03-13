ناهد السباعي: ياسمين صبري تستحق لقب نجمة إغراء الجيل

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة المصرية ناهد السباعي، عن النجمة التي تستحق أن يطلق عليها لقب نجمة إغراء هذا الجيل.

ناهد السباعي، قالت في حلقة سابقة لها مع برنامج «الحكاية»، مع الإعلامي عمرو أديب، والمذاع عبر فضائية mbc مصر: «أنا لم أقدم أي ادوار فيها إغراء وكل الصور التي يتم تداولها هي عبارة عن جلسات تصوير لا تمثل أي إغراء بأي شكل».

وأكدت أن النجمة التي تستحق أن يطلق عليها لقب نجمة الإغراء في الجيل الحالي هي النجمة ياسمين صبري.

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و كان آخر أعمال ناهد السباعي في السينما هو فيلم «جريمة الإيموبيليا»، ويشارك في بطولة الفيلم كل من طارق عبدالعزيز وهاني عادل وأحمد عبدالله محمود ودعاء طعيمة وماهر سليم ويوسف إسماعيل ومنحة زيتون وآخرون، تأليف وإخراج خالد الحجر.

وتدور أحداث الفيلم حول عمارة الإيموبيليا، والتي تعد واحدة من أشهر العمارات السكنية فى مصر، وكانت السكن المفضل لمشاهير المجتمع من سياسيين وفنانين ورياضيين فى الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضى، وهى ضمن ممتلكات المليونير المصرى القديم أحمد باشا عبود أغنى أغنياء مصر فى ذلك الوقت.

كما تتناول بعض القصص حول وجود أشباح داخل هذه العمارة في قصة تشويقية.