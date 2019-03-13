فارس كرم يعيد الصيف في ليلة استثنائية!

متابعة بتجـــــــــــرد: تعرض شاشة “ام تي في” مساء السبت القادم والموافق 16 آذار/مارس إحدى أكبر الحفلات التي أحياها النجم اللبناني فارس كرم خلال موسم الصيف الماضي في لبنان. وفور عرض الإعلان الدعائي الخاص بالسهرة أعرب محبو فارس كرم عبر مواقع التواصل الإجتماعي عن حماسهم لمشاهدة نجمهم المحبوب. على صعيد آخر، يستعد فارس كرم لجولة غنائية أمريكية تبدأ يوم 22 آذار/مارس الجاري وتنتهي في ١٣ نيسان/أبريل المقبل، يلتقي خلالها الجاليات العربية ومحبّيه من مختلف الجنسيات في الولايات المتحدة.

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