فن ومشاهير

هكذا عبّرت ماغي بوغصن عن حبها وتقديرها لدعم زوجها لها

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Mar 13, 2019

يشكل الدعم المعنوي للفنان أحد أهم أسباب النجاح والاستمرار في تقديم الافضل. وعندما يكون هذا الدعم من أحد أفراد العائلة ومن قلب البيت الواحد، يكون للنجاح طعم خاص ومميز.

وفي السياق، نشرت الممثلة اللبنانية ماغي بوغصن، على حسابها عبر موقع “انستغرام”، صورة تجمعها بزوجها المنتج جمال سنان، حيث ارفقت الصورة بالعبارة التالية: “‏وراء كل رجل عظيم امرأة.. ووراء كل امرأة ناجحة.. رجل يثق بقدراتها”، في لفته من ماغي حول الدعم الكبير الذي تتلقاه من زوجها والذي يُترجم بالمقابل بتقديمها اعمال مميزة وناجحة تجعلها تنافس أهم نجوم التمثيل على الساحة الفنية.

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وتستمر ماغي بوغصن في الوقت الحالي بتصوير عملها الرمضاني لعام 2019 “بروفا” الذي يجمعها مع النجم المصري أحمد فهمي.

مسلسل “بروفا” إخراج رشا شربتجي، تأليف وسيناريو وحوار يمّ مشهدي إنتاج شركة إيغل فيلمز لصاحبها المنتج جمال سنان. ويضمّ نخبة من نجوم الدراما منهم وسام صباغ، رولا بقسماتي، أليكو داوود، هيام أبو شديد، فيفيان أنطونيوس، نهلة داوود، سميرة بارودي، وسام سعد، ريتا حرب، تاتيانا مرعب، كريستيان الزغبي، بيو شيحان وعدد من الوجوه الشابة الجديدة بأدوار مميزة.

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