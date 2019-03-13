Mar 13, 2019
وضعت النجمة ليدي غاغا النقاط على الحروف حول انتظار طفلها الاول خاصة بعدما اجتاحت اشاعة حملها مواقع التواصل.
واتخذت ليدي غاغا (32 عاماً) من حسابها الخاص على تويتر منبراً لتتحدث في الموضوع وقالت: “هناك اشاعات تقول انني حامل؟ نعم، انا حامل بألبومي السادس“.
وكانت نجمة البوب قد انفصلت عن خطيبها كرستيان كارينو رسمياً قبل ايام من حفل الاوسكار منتصف شباط الفائت.
ثم اثارت الشكوك حول علاقتها بالنجم برادلي كوبر بعدما غنت برفقته أغنية shallow في حفل توزيع جوائز الاوسكار حيث حصد أدائهما على المسرح الكثير من الاعجاب بعدما تألقا بأدائهما الرومنسي وانسجامهما، ما دفع بالعديد من المشاهدين الى التعليق حول طبيعة علاقتهما، الا ان “غاغا” وضعت حداً لكل الاشاعات التي تحدثت حول بداية علاقة عاطفية بينها وبين برادلي كوبر، الذي وصفته بالصديق الحقيقي والفنان العبقري.
كانت هذه تفاصيل خبر ليدي غاغا تصدم الجمهور: انا حامل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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