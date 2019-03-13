ديما بياعة ترقصُ "دبكة" بكواليس "سلاسل دهب".. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ظهرت النجمةُ السوريةُ ديما بياعة، خلف الكواليس خلال تصوير مسلسلها الرمضاني الجديد، "سلاسل دهب"، وهي ترقصُ "دبكة".

ورافق بياعة، في الكواليس كاريس بشّار، على غناء أنس طيارة، وسامر إسماعيل وطارق عبدو، وعلي كريم.

وطرحتْ شركةُ "جولدن لاين" للإنتاج الفني، مقطع فيديو عبر قناتها على "يوتيوب"، تضمّن الكواليس المُضحكة التي جمعت فريق العمل.

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ومسلسل "سلاسل دهب" عمل شامي بطولة بسّام كوسا وكاريس بشّار وديمة بياعة وشكران مرتجى وجيني إسبر وصباح الجزائري وسامر إسماعيل وعلي كريم وعلي سكّر ورهف الرحبي وأنس طيارة وطارق عبدو وسارة بركة وغيرهم، وهو من كتابة وسيناريو وحوار سيف رضا حامد، وإخراج إياد نحّاس.

وتدورُ أحداث المسلسل في الحارات القديمة وسط تحدٍّ يُمكن وصفه بـ"الرجالي النسائي" ضمن النسيج الاجتماعي العام، بين صائغ محنّك في سوق الذهب، يتميّز بمعرفة عميقة بنفسيات النساء وحسّه كـ"زير نساء"، وضحاياه السابقات واللاحقات.

ويتحوّل التحدّي إلى صراع ضمن تصاعد تشويقي، يصل إلى حدود المؤامرات واستخدام القوة من أطراف غير متوقعة، قد تكون على أيدي "الجنس اللطيف".