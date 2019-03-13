الأميركي مايك تايسون يشارك بفيلمٍ مصري

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: يُشارك الملاكم الأميركي مايك تايسون في الفيلم المصري "حملة فرعون" بأول ظهور له بالسينما المصرية حيث تعاقد مع المنتج محمد السبكي ليصور مشاهد الحركة والإثارة على مدار عدة أيام برفقة بطل العمل الفنان عمرو سعد.

ويصل تايسون إلى مصر في الأسبوع المقبل ليصوّر المشاهد الأعلى سعراً في هذا الفيلم الذي تشارك في بطولته روبي وتظهر فيه حورية فرغلي كضيفة شرف. علماً أنه من المقرر عرضه في الصالات العربية خلال موسم عيد الفطر المقبل. مع الإشارة إلى أن فريق العمل صور غالبية الأحداث خلال الفترة الماضية، ومن بينها المشاهد الخارجية في لبنان.

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