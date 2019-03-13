تكريم أبطال مسلسل" طلعت روحي " من نادي روتاري الرحاب

القاهرة - إسلام خيري كرمت إدارة نادي روتاري الرحاب أسرة مسلسل "طلعت روحي " بفندق كمبينسكي بالتجمع بحضور صناع العمل كاتبه شريف بدر الدين وإبطاله إنجي وجدان واسلام ابراهيم وهبة عبد العزيز وأحمد فريد وحمدي عباس وتامر فرج ,ومن إدارة الروتاري كل من دكتور شريف أديب موءسس النادي, نهلة التلت رئيس النادي ,نسرين صادق السكرتير الفخري للنادي. ويشار إلي أن المسلسل يحقق نسب مشاهدة عالية وثناءا نقديا وجماهيريا منذ بداية عرضه المفتوح عبر قنوات السي بي سي ومن قبل عرضه المشفر عبر قنوات osn . .الجدير بالذكر أن المنتج محمد مشيش قدم عبر السنوات الماضية مجموعة من أهم الأعمال التليفزيونية ومنها السيدة الأولى ولا تطفئ الشمس وطريقي وهذا المساء وجراند اوتيل وحجر جهنم وليالي اوجيني. وونوس وحلاوة الدنيا. ويعرض له حاليا مسلسل أهو ده اللي صار الذي يحقق نسب مشاهدة كبيرة جدا على كل قنوات عرضه. وقد يهمك ايضـــــــــــــــــــًا Advertisements - نيكولا معوض يكشف عن سعادته بنجاح "طلعت روحي" - إنجي وجدان تكشف سعادتها بردود أفعال "طلعت روحي"

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