دلال عبد العزيز تستأنف تصوير مسلسل "فلانتينو" السبت المقبل

تستأنف الفنانة دلال عبد العزيز، تصوير مشاهدها فى مسلسل فلانتينو" يوم السبت المقبل، حيث تجسد دور زوجة الفنان عادل إمام، خلال الأحداث، ويستمر التصوير لمدة يوما واحدا فقط.

مسلسل "فلانتينو" تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام فى الدراما، ويشارك فى البطولة دلال عبد العزيز، وداليا البحيرى وفاء صادق، طارق الابيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد وعدد آخر من الفنانين.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا

- دلال عبد العزيز وميرفت أمين تجتمعان في فيلم "أعز الولد"

- دلال عبد العزيز سعيدة لمشاركة ميرفت أمين فيلم "أعز الولد"