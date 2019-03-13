ياسمين عبد العزيز تواصل تصوير مشاهدها المتبقية في "الملكة"

تواصل أسرة مسلسل "الملكة" تصوير مشاهدهم المتبقية في أحداث العمل، ومن المقرر عرضه في ماراثون دراما رمضان 2019، وهو من تأليف أمين جمال وعبد الله حسن وطارق الكاشف، إخراج حسام علي.

وتتواجد النجمة ياسمين عبدالعزيز في إحدى المشاهد داخل المقابر مع الفنان مراد مكرم خلال أحداث العمل الذي يتم تصويره حاليا.

ويذكر أن مسلسل "الملكة" بطولة عدد من نجوم الفن من بينهم الفنانة ياسمين عبد العزيز، فتحي عبد الوهاب، أحمد العوضي، إيهاب فهمي، محمد عز، ثراء جبيل، هند عبد الحليم، أحمد كمال، حازم إيهاب، مراد مكرم، عواطف حلمي، مصطفى حشيش.

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