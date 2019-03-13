أحمد فهمي يعلن عن موعد زفافة على هنا الزاهد

أعلن الممثل الشاب أحمد فهمي موعد زواجه من الممثلة الشابة هنا الزاهد وذلك خلال لقاؤه في برنامج صاحبة السعادة التي تقدمه الفنانة إسعاد يونس حيث قال فهمي أن موعد الزواج سيكون عقب عيد الفطر المبارك .

مشيرا أن كل شئ مرتب للزواج إلا أن تصوير مسلسل الواد سيد الشحات الذي يشتركان فيه هو ما عطلهم عن الزفاف حيث أن العمل مقرر عرضه في شهر رمضان القادم الجدير بالذكر أن فهمي ارتبط بعلاقة حب مع هنا منذ عام تقريبا وكان فهمي متزوج من منه الله حسين فهمي.

وقد يهمك ايضـــــــــــــــــــًا

Advertisements

- هنا الزاهد تستعد لتصوير مسلسل مع أحمد فهمي

- هنا الزاهد تتحدَّث عن دورها في أحدث أفلامها "بني آدم"