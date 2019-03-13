"مصطفى شعبان يصور المشاهد الصعبه في مسلسله الجديد "أبو جبل

صور الفنان مصطفى شعبان مجموعة من المشاهد الصعبه في مسلسله الجديد مسلسل أبو جبل والمقرر عرضه في رمضان ومن ضمن المشاهد الصعبه مشهد مشاجرة يقوم بها مصطفى شعبان .

ويواصل مخرج العمل أحمد صالح تصوير عدد من المشاهد لتجهيز الحلقات الأولى من العمل قبل الشهر الكريم ورفع المخرج معدلات التصوير حتى تصل إلى 18 ساعة يوميا ،، الجدير بالذكر أن مصطفى شعبان قدم آخر أعماله في رمضان الماضي وهو مسلسل أيوب.

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