صلاح عبد الله يكشف عن دوره في مسلسل " فكرة بمليون جنيه"

كشف الفنان صلاح عبد الله، عن دوره في مسلسل " فكرة بمليون جنيه"، قائلًا " أنه يجسد شخصية عم مصباح، والد علي ربيع".

وأضاف عبد الله في لقاء خاص ببرنامج " The Insider" المذاع على فضائية " دبي"، أن علي ربيع يقلده في التمثيل، مشيرًا إلى أنه يقدم علاقة قوية جدًا بين الأب وابنه بطريقة كوميدية.

وتابع أقدم شخصية جديدة جدًا في "هوجان"، موضحًا أنه لم يقدم هذا الدور من قبل طوال مسيرته الفنية، حيث إنه لأول مرة يقدم الأكشن.

مسلسل "هوجان" انطلق تصويره منذ أيام للعرض فى شهر رمضان المقبل، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد إمام، وكريم محمود عبد العزيز، وعبير صبرى، وصلاح عبد الله، ورياض الخولى، وأوس أوس، وميرنا نور الدين، وعارفة عبد الرسول، وأسماء أبو اليزيد،

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