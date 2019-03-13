شكرا لقرائتكم خبر عن "علشان تخنت".. هل تلجأ جيسيكا سيمبسون لجراحة تجميل بعد إنجاب طفلها الثالث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم تضع النجمة العالمية جيسيكا سيمبسون في خطتها أن تجري جراحة تجميل بعد إنجاب طفلها الثالث، وذلك علي الرغم من تداول تقارير تشير أن النجمة الشهيرة تسعى للحفاظ على جمالها وإطلالتها، لذلك ستجري عمليات تجميل، إلا أن موقع " جوسيب كوب " نفى ما تردد، وذلك بعد التواصل مع المتحدث باسم سيمبسون وأكد أنه شائعة.

بدأت الشائعة بنشر موقع " NW " بتقرير أكد أن المغنية الشهيرة العاشقة للموضة تشعر بالذعر بسبب الوزن الزائد الذي اكتسبته في فترة الحمل، لذلك فهي تفكر في الخضوع لجراحة تجميل بمجرد أن تنجب طفلها الثالث .

وأشار مصدر للموقع أن جيسيكا سيمبسون لا يمكن تحمل فكرة التردد على صالات الجيم و التعب وتفكر في ضبط السعرات الحرارية فاللجوء للجراحة هو اسهل طريق بالنسبة لها لتعود متألقة ومذهلة .

Advertisements



النجمة جيسيكا سيمبسون (1)

النجمة جيسيكا سيمبسون



جيسيكا سيمبسون



جيسيكا سيمبسون



جيسيكا سيمبسون