شكرا لقرائتكم خبر عن 7 صور من حساب فيفى عبده أيقونة "الفرفشة" لازم تشوفهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتبر النجمة فيفي عبده واحدة من مشاهير السوشيال ميديا بمقايسها الحالية، فهي دائمة التفاعل مع جمهورها وتلبي طلباتهم وتتواصل معهم بشكل دوري وبعفويتها وتلقائيتها مما جعلها واحدة من أهم النجمات الأكثر متابعة في مصر والوطن العربي علي مواقع التواصل الإجتماعي. تحاول دائما فيفي أن تقدم البهجة والفرفشة من خلال حسابها فهي تغني وترقص و"ترمي" إيفيهات ومصطلحات خاصة بها مثل 5 أمواه وأيوا بقي وغيرها إضافة الي أنها تنشر صورها علي الشاطئ وفي المنزل وغيرها من الأماكن مما يجعلها قريبة للجمهور وكأنه يعيش معها، كما أن الرقصات التي تقدمها من داخل منزلها جعلت ديكورات المنزل وبوابته من أشهر الأماكن المعروفة لدي الجمهور. Advertisements

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