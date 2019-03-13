شكرا لقرائتكم خبر عن المغربية سلمى رشيد: انتظروا أول أغنياتى باللهجة المصرية قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضع المطربة المغربية سلمى رشيد حاليًا لمساتها الأولى لمشروع أول أغنياتها المنفردة، والتى تسعى خلالها لمغازلة الجمهور المصري بشكل خاص والذي تخوض أولى تجاربها الغناء باللهجة المصرية.

وكشفت سلمى لـ الخليج 365 عن نيتها اقتحام السوق المصري للمرة الأولى عبر مشروع أغنية جديدة، مشيرة إلى أنها تحضر لزيارة مرتقبة لمصر لإجراء المفاوضات النهائية حول الأغنية الجديدة، موجهة التحية للجمهور المصرى قائلة: "مشتاقة لمصر وانتظرونى قريبًا".

ومن جهة أخرى، احتفلت سلمى منذ أيام بيوم المرأة العالمى بحفل غنائي كبير في مدينة وجدة فى الجنوب المغربي، ضمن محطات انطلاقاتها الغنائية لعام 2019، بعد إطلاقها آخر أغنياتها المصورة "مر حبي"

وتأتي هذه الزيارة المنتظرة لمصر بعد مفاجأتها الجمهور المصري في نوفمبر الماضى بإحيائها حفل ختام ليالي مسرح منتدى شباب العالم في شرم الشيخ، والتي قدم خلالها توليفة سماعية من أغنيات كوكب الشرق.

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