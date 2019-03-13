شكرا لقرائتكم خبر عن بعد فضيحة "الرشوة".. لورى لوفلين تحذف حساباتها من مواقع التواصل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد اتهامها بالرشوة امس الثلاثاء، انسحب الفنانة العالمية لورى لوفلين من وسائل التواصل الاجتماعى جميعا، حيث قامت بحذف جميع حساباتها إلا على facebook.
ووفقاً لصحيفة بارى ماتش الفرنسية فإن الممثلة الأمريكية حاولت إرسال بناتها للالتحاق بكلية مرموقة، وحاولت دفع رشوة من أجل إتمام المهمة.
وأوضحت الصحيفة ذاتها، أنها دفعت 500 ألف دولار من الرشاوى حتى يمكن لبناتها الانضمام إلى جامعة كاليفورنيا بولاية كاليفورنيا الامريكية.
لذلك فقد أزالت الممثلة البالغة من العمر 54 عامًا حساباتها على Twitter و Instagram بعد ساعات قليلة من اندلاع الفضيحة، ولكن فقط حسابها على Facebook لا يزال نشطًا.
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