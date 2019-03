شكرا لقرائتكم خبر عن بيبى آرييل تطلق فيديو كليب بعنوان I Heart You يرصد كافة ألوان علاقات الحب والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت المطربة الشابة بيبى آرييل، فيديو كليب جديد لها يحمل عنوان "I Heart You".

وتسلط المطربة الأمريكية الضوء فى أغنيتها على مختلف العلاقات الرومانسية، ومختلف ألوان العواطف التى يمر بها كل طرفين فى علاقة حب.

ووفقاُ لموقع جاست جيرد جونيور ، الامريكى فإن اغنية "I Heart You" كانت منتظرة من قبل عدد كبير من متابعى المغنية الشابة، التى حصلت على شعبية كبيرة بعد اغنيتها، " Gucci On My Body " ، والتى ظهرت لأول مرة فى الصيف الماضى.