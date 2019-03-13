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شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. صناع "كلبش3" يعلنون انتهاء تصوير مشاهد "الهجرة " فى الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى منذ قليل فريق عمل مسلسل "كلبش3" بطولة النجم أمير كرارة، من تصوير مشاهد "الهجرة غير الشرعية" التى تتضمنها أحداث المسلسل، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، والذى تنتجه شركة سينرجى، ومن المقرر أن يعود فريق العمل غداً من الإسكندرية، لتحديد موعد استئناف التصوير فى القاهرة .
يذكر أن مسلسل "كلبش3" تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى، ومن بطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أمانى كمال، وعدد آخر من الفنانين.
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