شاهد.. سيد رجب ومحمد حاتم فى شوارع واشنطن على شرف "العشاء الأخير"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتواجد الفنان سيد رجب فى واشنطن لتقديم العرض المسرحى "العشاء الأخير" بطولة رمزى لينر، أماندا، محمد حاتم، تأليف وإخراج أحمد العطار وتم عرضها فى أكثر من مهرجان خلال السنوات الماضية بعدة دول أوروبية وآسيوية.

سيد رجب ومحمد حاتم من ناحية أخرى حصل الفنان سيد رجب على إجازة لمدة 10 أيام من تصوير مسلسل "أبو العروسة"، ويتبقى له أسبوع وينتهى من تصوير المسلسل بالكامل. Advertisements ويغيب سيد رجب عن الموسم الرمضانى المقبل، لعدم وجود سيناريو مناسب للمشاركة فى السباق بالإضافة إلى انشغاله بتصوير مشاهده فى مسلسل "أبو العروسة" .

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