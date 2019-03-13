عرض "عفاريت الأسفلت" ومقتنيات المخرج الراحل أسامة فوزى فى ذكرى ميلاده

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفى أصدقاء وعائلة ومحبى المخرج أسامة فوزى بأول ذكرى ميلاد له بعد رحيله بعرض فيلم "عفاريت الأسفلت" ومعرض لأعم مقتنيات أفلامه، وذلك فى سينما زاوية، الاثنين المقبل 18 مارس فى تمام الساعة 5.30 مساء، فى ليلة بعنوان "فى حب أسامة فوزى".
ورحل فوزى عن عالمنا فى 8 يناير الماضى، عن عمر يناهز 58 عامًا، بعد صراع مع المرض، وقدم العديد من الأعمال السينمائية المهمة، إذ تخرج فى قسم اﻹخراج بالمعهد العالى للسينما فى 1984، وعمل كمساعد مخرج مع عدد كبير من المخرجين منهم حسين كمال ونيازى مصطفى وبركات وأشرف فهمى، وشريف عرفة، ويسرى نصر الله، ورضوان الكاشف، وكان فيلم "عفاريت الأسفلت" أول تجربة إخراجية له 1996، ونال جائزة التحكيم الخاصة فى مهرجان لوكارنو، ثم فيلم جنة الشياطين فى 1999 الذى أنتجه الفنان محمود حميدة، وقدم بعدها فليمين مع الكاتب هانى فوزى وهما، بحب السيما، وباﻷلوان الطبيعية.
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