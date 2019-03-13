فيديو| قبل لقاء ليفربول.. صلاح عبدالله يغني لمحمد صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:

نشر الفنان الكبير صلاح عبدالله عبر حسابه الشخصى بموقع "تويتر" فيديو يغنى فيه للنجم محمد صلاح لاعب منتخب مصر ونادى ليفربول الإنجليزى، قبل مباراة اليوم أمام بايرن ميونخ.

وقال عبدالله في الفيديو: " الله يحرسك م العين، وتلعب حلو يا محمد، وتجيب النهاردة جونين، وتفرح قلبى يا محمد ..عمك صلاح يا صلاح ومصر كلها وياك بتدعيلك يا واد يا صلاح، تنول ما تتمنا وتفرح مصر يا محمد".

وانهى الفنان الكبير صلاح عبدالله الفيديو قائلا:"ادعوا لمحمد صلاح"، والأغنية التي غناها صلاح عبدالله هى أغنية للفنانة الكبيرة فايزة أحمد.

يذكر أن ليفربول يلتقى اليوم الأربعاء في العاشرة مساءً مع بايرن ميونخ في لقاء الإياب لدور الستة عشر لدورى أبطال أوروبا، وانتهت مبارة الذهاب بالتعادل سلبيأ على ملعب ليفربول .