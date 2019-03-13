تكريم ماجد الكدواني وجلال الشرقاوي في افتتاح مهرجان المسرح العربي‎ (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة: كرمت د. ايناس عبد الدايم وزير الثقافة المخرج جلال الشرقاوي والفنانين ماجد الكدواني وثناء شافع في افتتاح فعاليات الدورة الـ36 لمهرجان المسرح العربي "زكى طليمات".

وتستضيف أكاديمية الفنون فعاليات الدورة التي تحمل شعار "صدق حلمك.. تتصدق" على مسرح علي فهمي بالمعهد العالي للفنون المسرحية، والتي تستمر فعالياتها حتى الاثنين 25 مارس.

وقالت عبد الدايم إن المهرجان أحد مسارات الحراك الفني في مجال المسرح والتي تتيح لطلاب المعهد العالي للفنون المسرحية الفرصة للتعبير عن جيل الشباب وأفكارهم وإلقاء الضوء على آمالهم وأحلامهم وطموحاتهم الى جانب اكتساب المهارات العملية اللازمة والمكملة للدراسة الأكاديمية.

وكرمت وزير الثقافة عددا من عمداء السابقين بمعهد الفنون المسرحية هم الدكتور عبد المنعم مبارك، والدكتور عبد الناصر الجميل، والدكتور حسن عطية، والدكتور مصطفى سلطان، والدكتور أحمد سخسوخ، والدكتور جلال حافظ، والدكتور سناء شافع، والدكتور سمير أحمد، والدكتور فوزي فهمي، والدكتور جلال الشرقاوي إلى جانب الدكتورة عبير فوزي، والدكتورة رشا خيري من أعضاء هيئة التدريس.

كما كرمت النجم ماجد الكدواني أحد أبناء المعهد مع خريجي عام 2002 وبعض الدارسين المتميزين.

وتضمن الافتتاح فقرة موسيقية لفريق براس ساوند باند ومعرضاً لإبداعات طلاب قسم الديكور إلى جانب لوحة استعراضية بعنوان الحلم يبدأ برحلة موسيقى كريم ياسر، وديكور محمود هاشم من إخراج أحمد عبد الصبور.

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