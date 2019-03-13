"زكي" ضربني وأبكيت "الشناوي" وشاهين قدم فيلمًا من أجلي.. اعترافات يسرا في "ليل خارجي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:

حلت الفنانة الكبيرة يسرا ضيفة على حلقة اليوم من برنامج "ليل داخلي" الذي يقدمه السيناريست والكاتب أحمد مراد، في حلقة تناولت مسيرتها الفنية وعلاقتها بالمخرج الكبير الراحل يوسف شاهين وأساتذة المهنة، وفيما يلي أبرز تصريحات يسرا في الحلقة:

- أدواري متنوعة بين الأميرة والأم الفقيرة والمرأة الكادحة لأن الجميع لديه هذه الوجوه، يجب ألا يكون الممثل على نفس الوتيرة "كانوا دايما بيقولولي بتطلعي طيبة وده استفزني أعمل شخصية زي شخصيتي في "فوق مستوى الشبهات".

- أعمل دائمًا على تنويع الشخصيات، لكن أحيانا أندمج في الأداء ولا أخرج منه بسهولة.

- أحد مشاهدي في "أنف و3 عيون" لإحسان عبدالقدوس ونور الدمرداش مخرجا كان مكتوبا في 8 صفحات "قلت له مش هقدر أقولهم، قاللي جربي، وماعرفش أديت المشهد إزاي وجبت الدموع دي منين لدرجة إن أستاذ كمال الشناوي بكى وماكملش كلامه".

- مخاض ولادتي حدث ووالدتي في الطريق عائدة من مشاهدة فيلم لعبدالحليم حافظ في السينما، وولدت بعد انتهاء الفيلم بـ 3 ساعات.

- جدتي كانت صديقة ليلى مراد الأنتيم.

- كنت أشاهد أفلام الرعب برفقة السيناريست محمد شبل الذي لملم قصاقيص لأوراق محروقة في منزل ريفي من أجل كتابة فيلم "التعويذة"، ثم تعاوننا في فيلم "الكابوس".

- قلت للفنان عادل إمام قبل تصوير "الأنس والجن": "هتبقى جن إزاي إنت بتضحكني، قال لي هو ده التحدي".

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- أسعد بمشاهدة أفلامي القديمة "بقول إحنا كان عندنا براح وخيال قوي جدا".

- اختلفت ذات مرة مع سعاد حسني أثناء تصوير أحد الأفلام، فأرسلت لي ورقة صغيرة مدون عليها "أوعي تزعلي"، فقلت لها: أحببت السينما والحياة من أجلك.

- أواجه شائعات على السوشيال بشكل يومي، وخصوصا شائعات الوفاة، ودائما ما يروج البعض لأن صالح سليم والد زوجي خالد لم يكن راضيا عن الزيجة.

- "قدمت أدوار دمها تقيل أوي في بداية حياتي، مكنتش أعرف إيه الحلو والوحش واللي هيضيف لي، لكن يوسف شاهين علمني اختار".

- تعلمت الكثير من فاتن حمامة وكنت استشيرها دائما.

- "كنت هعتذر عن "3 دقات" لكن اتحمست ليها جدا لما "أبو" حكالي التفاصيل، وماتوقعناش إنها تنجح بالشكل ده".

- مشهد الضرب بيني وبين أحمد زكي في فيلم "نزوة" كان حقيقيا.

- يوسف شاهين عمل فيلم "إسكندرية كمان وكمان" من أجلي، وأضاف مشاهد اقترحتها عليه و"زعل مني لما عملت مسرحية "كعب عالي" وقال لي "إزاي تشتغلي من غير ما تقوليلي؟"، لأنه كان عايزني في فيلم معاه.

- الدور الذي تمنيته لنفسي، هو دور "هنومة" في فيلم "باب الحديد"