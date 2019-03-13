عبد الرحيم كمال يحكي لـ"الخليج 365": كيف كتب أغاني "أهو ده اللي صار"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة

في واحدة من مفاجآت مسلسل "أهو ده اللي صار"، ظهر اسم الكاتب عبد الرحيم كمال كمؤلف أيضا للطقاطيق التي تغنيها شخصيات العمل، والتي احتفظت بنفس "نكهة" فترة العشرينات التي قدمت بها تلك الألوان الغنائية.

وفي تصريح خاص لمصراوي، كشف الكاتب عبد الرحيم كمال كواليس كتابته أغاني أحد مسلسلاته للمرة الأولى، وقال:" لا أخفي عليكم سعادتي الشخصية بها، فمع كوني أكتب الشعر والأغاني أيضا، كان التحدي كبيرا ان أستغل ذلك بالمسلسل، وقبل أن أقوم بتلك الخطوة أغرقت نفسي تماما بين الأغاني القديمة للتعايش مع المفردات التي كتب بها الشعراء بيرم التونسي وبديع خيري ويونس القاضي، وأغاني عبد اللطيف البنا ونعيمة المصرية".

وأضاف :"ساعدتني تلك المعايشة في التفاعل معها، وكتابة أغاني تشبه هذا العصر، وبدأ ذلك مع الظهور الأول لشخصيات "على بحر" و"البساطي" و"الزهار" و"أصداف" في سيناريو المسلسل أثناء كتابته، حتى أصبحت الأغنية جزءا أصيلا من السياق الدرامي، والطريف هنا أن المراجع التاريخي للعمل قال لي "بحثت عن أصل الأغاني المتواجدة، ولم أجدها"، فأبلغته أني كاتبها.

ويوضح عبد الرحيم كمال: "كتبت أغاني واستعراضات (أهو ده اللي صار) باستثناء موشح (يا صاح الصبر) وأغنية (ورق الحبيب) المعروفة للسيدة أم كلثوم وهي من كلمات الشاعر أحمد رامي، وأغنية (أيه رأيك في خفافتي) للمطرب عبد اللطيف البنا، وما زاد من ساعدتي برد الفعل الذي قوبلت به الأغاني هو أني بالفعل لدي حلم كبير بكتابة عمل موسيقي غنائي بالكامل، قبل خروج جزءا منه عبر (عشة علي بحر- محمد فراج) وعالم ومسرح شخصيات وأحداث المسلسل".

يذكر أن أغاني مسلسل "أهو ده اللي صار" من ألحان أمين بو حافة، وتوزيع موسيقي معاذ عبد الغني السيد، وغناء محمد طعيمة ومصطفى جمال والمطربة راماج.

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