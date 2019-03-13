صورة| هذا ما قالته ماجي بو غصن عن زوجها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365: نشرت الفنانة اللبنانية ماجى بو غصن، عبر حسابها الشخصى بموقع "تويتر" صورة تجمعها بزوجها المنتج جمال سنان على السجادة الحمراء في أحد المهرجانات. وعلقت ماجى على الصورة قائلة: "وراء كل رجل عظيم امرأة، ووراء كل امرأة ناجحة رجل يثق بقدراتها".. يذكر أن الفنانة ماجى بوغصن تصور حاليآ مشاهد مسلسلها الجديد "بروفا " والمقرر عرضه ضمن سباق رمضان المقبل، ويشاركها البطولة الفنان المصري أحمد فهمى، المسلسل من تأليف يم مشهدى، ومن إخراج رشا هشام شربتجي.

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