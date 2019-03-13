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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
أكدت الفنانة السورية سارة نخلة، أنها حصلت على حكم ببراءتها من تهمة الاعتداء بالضرب على والدة زوجها الفنان أحمد عبدالله محمود.
ونشرت "نخلة" صورة عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت "الحمد لله رب العالمين علي البراءة من ظلم وافتراء وكيد الحموات، وعقبال الطلاق يا رب بعد عذاب ستة أشهر".
وأضافت سارة " مستنية حكم المحكمة، أشكركم من جوا قلبي على كل دعوة وكل كلمة حلوة اتقالت، وربنا يقدرني أبقي عند حسن ظنكم".
سارة نخلة انفصلت عن زوجها الفنان أحمد عبدالله محمود، بعد زواج دام 4 سنوات.
يذكر أن محكمة جنح الدقي قضت، يوم الإثنين 11 مارس الجاري، بقبول المعارضة المقدمة من الفنان أحمد عبدالله، على حكم حبسه 3 أشهر، لاتهامه بالتعدي بالضرب على زوجته الفنانة سارة نخلة، وإلغاء الحكم المعارض فيه، وبراءته مما هو منسوب إليه.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد براءتها من الاعتداء على حماتها.. سارة نخلة: عقبال الطلاق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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