بعد ظهوره معها.. تعرف على آخر أغانٍ جمعت بين أنغام ووالدها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

بعد 22 عامًا من الغياب الفني عاد الموسيقار محمد علي سليمان للظهور بجوار ابنته الفنانة أنغام، بالبروفات التي تجريها حاليًا استعدادًا للحفل الذي تحييه يوم الأحد المقبل 17 مارس بالإسكندرية احتفالاً بإطلاق ألبومها "حالة خاصة جدا".

ويأتي ظهور الموسيقار محمد علي سليمان جوار أنغام، هو الأول لهما على المستوى الفني منذ مشاركته معها بألبوم "بتحب مين" الذي طرحته عام 1997.

ولم يكتفِ محمد علي سليمان بتقديم 3 من ألحانه بألبوم أنغام، لكنه أيضًا عزف على آلة العود خلال تسجيل الأغاني، وتولى التوزيع الموسيقي لأغنيتين، فوزع أغاني "عاجبني" من كلمات الشاعر عزت الجندي، و"من بعيد" من كلمات الشاعر عصام عبدالله، بينما اكتفى بألحان أغنية "القلوب" من كلمات بهاء الدين محمد وتوزيع أحمد السنباطي.

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أنغام أحيت مساء أمس الثلاثاء الحفل السنوي الخاص بإحدى شركات التطوير العقاري، في أحد فنادق التجمع الخامس وتستأنف اليوم البروفات الخاصة بحفلها بالإسكندرية.

عاجبنى.غناء أنغام ولحن وتوزيع محمد علي سليمان

من بعيد غناء انغام لحن وتوزيع محمد علي سليمان

القلوب غناء انغام لحن محمد على سليمان