أهداها سيارة..هكذا علقت بريانكا تشوبرا على هدية زوجها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

نشرت الفنانة العالمية بريانكا تشوبرا عبر حسابها الشخصي بموقع "تويتر" صورة لسيارة أهداها لها زوجها نيك جوناس.

وعلقت بريانكا على الصورة قائلة: " عندما تتزوجي الرجل المناسب ستحصلي على" مايباخ".. أحبك يا حبيبي .. أنت أفضل زوج على الإطلاق".

يُذكر أن مايباخ هي شركة ألمانية لتصنيع السيارات تمتلكها شركة دايملر، تأسست الشركة عام 1909 على يد فيلهلم مايباخ، وتعتبر من أغلى السيارات في العالم.

وتزوجت النجمة الهندية بريانكا تشوبرا من المغني الأمريكي الشهير نيك جوناس، في شهر ديسمبر الماضي، في حفل اقتصر على العائلة فقط.