خاص لسيدتي فيلم "ضحى في الدوام" يبدأ تصويره بعد رمضان

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 13 مارس 2019 08:31 مساءً - صرح المخرج الإماراتي راكان إنه تم الاتفاق على جزء ثالث من سلسلة أفلام "ضحى" التي قدم منها جزئين هما ضحى في أبو ظبي وضحى في تايلاند، ولكن تحت اسم جديد هو "ضحى في الدوام".



وأضاف أن هذا الفيلم سيكون من الأعمال الفنية الإماراتية الضخمة الذي يطمح صناع العمل من خلاله عمل نقله نوعية في الأعمال السينمائية الإماراتية ليكون الفيلم ضحى في الدوام تكملة لسلسلة نجاحات أفلام شركة إكس موفيز في نجاحاتها بإنتاج فيلم "ضحي في أبوظبي" و"ضحي في تايلند" أولاً من الناحية الإخراجية ، وثانياً من الناحية الإنتاجية، ومن ناحية الفكرة والسيناريو والحوار.



أما أبطال الفيلم هم نجوم سلسلة أفلام ضحي على رأسهم نجم الكوميديا الإماراتية الفنان أحمد صالح ونجم الكوميديا في مصر الفنان حسن حسني، والفنانة ملاك الخالدي والفنان عبدالله الجفالي والفنان محمد العلوي والفنان عيسى عرب وغيرهم من النجوم والفنانين الذين شاركوا في الأفلام السابقة ، مع إمكانية إضافة نجوم من مصر والإمارات للمشاركة كمفاجأة وضيوف شرف في الفيلم حسب السيناريو والأحداث.



وكان قد جرى اجتماع بين شركة "إكس موفيز" ممثلة بالمدير التنفيذي للشركة بدر الزعابي وحضور نجم العمل الممثل أحمد صالح والمستشار الفني فيصل بن حريز والمخرج الإمارتي راكان والكاتب الإمارتي لؤي السعدي صاحب المسلسل الإذاعي الكوميدي الشهير "يوميات هادي وبوزعل" والذي حاز على الجائزة الذهبية والمركز الأول في مهرجان الخليج للاذاعة والتلفزيون في البحرين كأفضل مسلسل كوميدي إذاعي في عام 2012 في الجزء الأول، وكذلك على المركز الأول والجائزة الذهبية في مونديال القاهرة للاذاعة والتلفزيون عام 2018 في الجزء الثاني.



يذكر أن "ضحي في الدوام" يأتي في قالب كوميدي وإجتماعي جديد ومختلف مأخوذه الأحداث من الحياة الواقعية في مجتمع والإمارات، الذي ينسحب على مختلف المجتمعات العربية الأخرى وهو عن واقع الحياة العملية اليومية لكل شاب وشابه في تلك المجتمعات، التي يعيشها الموظف خصوصاً الناجح في علاقته المباشرة مع بعض المدراء الذين يخافون على كراسيهم من نجاح أي موظف مبدع في العمل من خلال أحداث شائقة .



ماذا يجمع بين رابح صقر ونوال الكويتية قريباً في السعودية؟

أنغام تطلق أول مسابقة لجمهورها لمناسبة الاحتفال بصدور "حالة خاصة جدًّا"

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستقرام الخليج 365

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "الخليج 365 فن"