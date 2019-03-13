مسلسل "خمسة ونص" لـ نادين نجيم وقصي خولي ضحية تسريبات وشركة "الصباح" تحذّر MBC

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 13 مارس 2019 08:31 مساءً - تسير الأعمال الرمضانيّة هذا العام بوتيرة سريعة، فالطقس العاصف الذي أخّر تصوير المشاهد الخارجيّة لأكثر من مسلسل فرض إيقاعاً سريعاً على العاملين في الدراما، للحاق بالعرض الرمضاني بعد أقل من شهرين.



شركات الإنتاج استنفرت كل إمكاناتها لمواكبة الأسابيع الأخيرة من التصوير، المرشّح أن يمتدّ حتى الأسبوعين الأوّلين من شهر رمضان في بعض الأعمال، التي أعاقت العواصف والطقس الماطر تصوير مشاهدها الخارجية.



ولأنّ التصوير لم ينتهِ بعد، ولأنّ المنافسة حامية، تفرض شركات الإنتاج على ممثّليها التكتّم عن تفاصيل أدوارهم، بينما تعتمد شركات أخرى سياسة التشويق، من خلال تقديم المعلومات على جرعات، فتكشف عن أسماء كل الشخصيات وأدوارهم، وتفاصيل العمل، في استراتيجيّة ترويجيّة تحرق أحداث العمل قبل عرضه.



شركة "الصباح للإنتاج الفني" التي تنتج هذا العام مسلسل "الهيبة الحصاد" لـ تيم حسن، سيرين عبد النور، منى واصف وغيرهم، ومسلسل "خمسة ونص" لـ نادين نجيم وقصي خولي، ومعتصم نهار، تحظّر على الممثلين إعطاء أي تفاصيل عن المسلسلين، حتى أنّها سمحت قبل أيام قليلة للممثلين بالإفصاح عن أسمائهم التي سيطلّون بها في رمضان.



إلا أنّ سريّة الشركة، اصطدمت بالتسريبات التي خرّبت الخطّة التسويقيّة التي كانت الشركة قد أعدّتها، بالكشف تباعاً عن بعض التفاصيل، والاحتفاظ بالبعض الآخر إلى حين انطلاق العرض.



فقد كشف برنامج Mbc trending عن تفاصيل من مسلسل "خمسة ونص" بما فيها أدوار الممثلين، الأمر الذي أغضب المنتج صادق الصباح، الذي تعرض مجموعةMBC مسلسلاته في رمضان منذ سنوات.

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فقد حمّل المنتج المجموعة بطريقة غير مباشرة، مسؤولية تسريب المعلومات ونشرها ضمن البرنامج، بطريقة غير مسؤولة وكتب في تغريدة له عبر حسابه الخاص على "تويتر" "بدون مسؤولية تجاه الأعمال الرمضانية التي سوف تعرضها نفس المحطة، يقوم برنامج #Mbc_trending بكشف بعض المحاور والأسماء المغلوطة أحياناً والغير مناسب كشفها أحياناً أخرى لمسلسلات رمضان المقبل، فقط لعمل سكوب إعلامي بغير مكانه.".



ووجّه الصباح رسالة إلى القيّمين على البرنامج جاء فيها "أتمنى على معدّي هذا البرنامج توخّي الحيطة والمسؤولية.".



ويأتي هذا التحذير للمجموعة التي تعرض البرنامج والمسلسلات، بعد سلسلة أخبار مغلوطة تمّ بثّها في البرنامج، لم يكن وقعها مدوياً قدر الأخبار الصحيحة التي كشفت تفاصيل كان المنتج يفضّل أن يتركها مفاجأة للجمهور، سيّما أنّه يقدّم موسماً ثالثاً من "الهيبة" الذي حصد نسب مشاهدة غير مسبوقة، ويراهن على نجمته نادين نجيم في مسلسل جديد، بعد أن أثبتت خلال سنوات أنّها الحصان الرابح في الأعمال الدرامية.





من جهة ثانية، كانت نادين نجيم قد كشفت عن دورها في مسلسل "خمسة ونص" وقالت إنّها ستلعب دور دكتورة تدعى بيان، إلا أنّ التسريبات كشفت أنّ نادين ستلعب دور طبيبة أمراض سرطانية، ثم يتمّ ترشيحها للانتخابات لتصبح نائبة في البرلمان.



أما معتصم النهار فكشفت التسريبات أنّه سيلعب دور "بودي غارد" ستنشأ علاقة عاطفية بينه وبين بيان، بينما يطلّ قصي خولي بدور الشاب الثري صاحب السلطة والمال.



أسابيع قليلة وينطلق العرض الرمضاني، تصوير المسلسلات يسير بوتيرة سريعة، يؤرق العاملون فيها أي طارىء قد يخرجها من الماراثون الدرامي، أو أي تسريب قد يحدث لغطاً في السياسة الترويجيّة لشركة الإنتاج.