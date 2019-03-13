فيديو : رسمياً ديزني تطلق برومو فيلم علاء الدين

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 13 مارس 2019 08:31 مساءً - بعد انتظار طويل ، قامت شركة ديزني المنتجة لأفلام الرسوم المتحركة بإصدار البرومو الرسمي للنسخة الحية لفيلم "Aladdin".

الفيلم الذي من المقرر طرحه في دور العرض الأمريكية في 24 أيار/مايو المقبل.



الفيلم الذي يعد من أشهر القصص عبر التاريخ والتي ظهرت بداية على شكل كرتون يظهر فيه ويل سميث Will Smith دور الجني الذي يخرج من مصباح علاء الدين، وهو من إخراج جي ريتشي، وتأليف مجموعة من المؤلفين هم جون أوغست، رون كليمنتس، تيد إليوت، جون موسكر، تيري روسيو.



مينا مسعود نجم فيلم ديزني الجديد



وكان أول فيلم أنيمشن لعلاء الدين طرح في العام 1992 بنفس الإسم.

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ويظهر مع سميث بطل الفيلم الممثل الكندي مينا مسعود Mena Massoud، الذي يجسد شخصية "علاء الدين"، والنجمة نعومي سكوت Naoumi Scott، بدور "ياسمين" حبيبة علاء الدين.