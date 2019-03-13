بالفيديو: الفنانة أبرار الكويتية تكشف تفاصيل تعرض ابنتيها للتحرش خلال نزهة عائلية

كشفت الفنانة الكويتية أبرار، عن واقعة تعرض ابنتيها ”ملاك“ و“زهرة“، للتحرش، لافتًة إلى أن ذلك تم خلال نزهة عائلية.
وقالت ”أبرار“، في مقطع فيديو بثته عبر حسابها على تطبيق ”سناب شات“ ،“ إنها قررت الذهاب للسينما مع بناتها وشقيقها وأبناء خالتها وأبناء عمتها، وصديقها المقرب عمر بلمير، وأثناء خروجهم طلب شخصان التصوير معهم.“
واضافت: ”كان هناك شخصان (بوين)، ادعى أحدهما أنه فنان مغربي، رغم أنه غير معروف، وطلب التصوير مع بناتي، وحاول أخذهما بعيدًا عنا، ورأيتهم يتحرشون ببناتي، ويطلقون كلمات يا حلوة يا جميلة“. ووصفت أبرار، ما حدث بأنه قلة أدب، وأن هذا من علامات يوم القيامة، مؤكدًة أنها لو تمكنت منهم لضربتهم.
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